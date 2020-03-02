Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile bir araya geldi - Son Dakika

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Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile bir araya geldi
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile Ankara'da görüştü. Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:02 Kaynak: AA
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