Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile bir araya geldi - Son Dakika

Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile bir araya geldi

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile Ankara'da görüştü.

Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile bir araya geldi, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile Ankara'da görüştü.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan, "BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'le kararlılıkla sürdürdüğümüz Bahar Kalkanı Harekatı konusunda bilgi paylaştık." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:02 Kaynak: AA
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