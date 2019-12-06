Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, BM Suriye ve Libya Özel Temsilcileri ile görüştü
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Çavuşoğlu, BM Suriye ve Libya Özel Temsilcileri ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da BM Genel Sekreterinin Suriye ve Libya Özel Temsilcileri ile görüştü.

Çavuşoğlu, BM Suriye ve Libya Özel Temsilcileri ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da BM Genel Sekreterinin Suriye ve Libya Özel Temsilcileri ile görüştü.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5. MED 2019- Akdeniz Diyaloğu Forumuna katılmak için İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi. Çeşitli temaslarda bulunacak olan Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Geir O.Pedersen ile ikili görüşme gerçekleştirdi.


Çavuşoğlu, BM Genel Sekreterinin Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame ile de bir araya geldi. - ROMA

Birleşmiş Milletler, Suriye, Libya, Roma, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:55 Kaynak: İHA
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