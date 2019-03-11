Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, BM Temsilcisi Lute ile Görüştü

Çavuşoğlu, BM Temsilcisi Lute ile Görüştü

38 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Danışmanı Jane Holl Lute ile görüştü.

Çavuşoğlu, BM Temsilcisi Lute ile Görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Danışmanı Jane Holl Lute ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Danışmanı Lute ile Antalya'da bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Danışmanı Jane Holl Lute'a Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için her opsiyonun masada olduğunu ancak her durumda Kıbrıs Türklerinin siyasi eşitliğinin vazgeçilmez bir şart olduğunu vurguladık." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:16 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Antonio Guterres, Kıbrıs, Birleşmiş Milletler, Güncel
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