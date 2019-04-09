Çavuşoğlu: "Bm Yoluyla Libya'nın Birliği ve Beraberliği Sağlanmalıdır"
38 dakika önce
- Çavuşoğlu-Al-Thani ortak basın toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed Bin Abdulrahman Bin Jassim Al-Thani ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:50 Kaynak: AA
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