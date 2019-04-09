Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Bm Yoluyla Libya'nın Birliği ve Beraberliği Sağlanmalıdır"

Çavuşoğlu: "Bm Yoluyla Libya'nın Birliği ve Beraberliği Sağlanmalıdır"

38 dakika önce

- Çavuşoğlu-Al-Thani ortak basın toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed Bin Abdulrahman Bin Jassim Al-Thani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

- Çavuşoğlu-Al-Thani ortak basın toplantısı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed Bin Abdulrahman Bin Jassim Al-Thani ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Askeri müdahale yerine BM'nin düzenlediği konferans yoluyla Libya'nın birliği ve beraberliği sağlanmalıdır"
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:50 Kaynak: AA
Libya, Başbakan Yardımcısı, Katar, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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