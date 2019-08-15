Çavuşoğlu: "Bölgemizde var olan ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz"
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İki ülke arasındaki karşılıklı anlaşmaların imzalanması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis'in konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı...
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:45 Kaynak: AA
İki ülke arasındaki karşılıklı anlaşmaların imzalanması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'nun konuşması Sierra Leone
Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis'in konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis, ortak basın toplantısı düzenledi. -2-
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