Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Bölgemizde var olan ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz"
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Çavuşoğlu: "Bölgemizde var olan ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz"

1 saat önce

İki ülke arasındaki karşılıklı anlaşmaların imzalanması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis'in konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı...

Çavuşoğlu:
İki ülke arasındaki karşılıklı anlaşmaların imzalanması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis'in konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis, ortak basın toplantısı düzenledi. -2-
Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:45 Kaynak: AA
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