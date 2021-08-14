Üye Girişi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Lamamra ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Lamamra ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

14.08.2021 21:49

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Ramtan Lamamra ile Libya, Tunus, Sahel bölgesi ve Afrika gibi bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Memnuniyetle söylemek isterim ki bu konularda Cezayir ile Türkiye'nin görüşleri örtüşüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Ramtan Lamamra ile Libya, Tunus, Sahel bölgesi ve Afrika gibi bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Memnuniyetle söylemek isterim ki bu konularda Cezayir ile Türkiye'nin görüşleri örtüşüyor." dedi.

Çavuşoğlu ile Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cezayirli mevkidaşını Dışişleri Bakanlığı görevine yeniden getirildiği için tebrik eden Çavuşoğlu, "Tecrübeleriyle inşallah hem Cezayir'e hizmet edecektir hem de bölgenin barış ve istikrarına birlikte önemli katkılar sağlayacağız." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye ve Cezayir'in yangın ve diğer doğal afetlerle mücadele ettiğine dikkati çekerek, yangınlar nedeniyle hayatını kaybeden Cezayirlilere başsağlığı diledi.

Lamamra ile yapılan görüşmede ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alındığını kaydeden Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte birlikte yapabileceğimiz çalışmaların yol haritasını belirledik. Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un ülkemizi ziyaretiyle Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısını ve Karma Ekonomik Komisyonu toplantısını gerçekleştireceğiz. Üzerinde müzakereye devam ettiğimiz anlaşmaları da en kısa sürede tamamlayıp onları da imzalayacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Cezayir arasındaki ikili ticaretin 5 milyar dolara çıkarılması için çalışmaların süreceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Ekonomik iş birliğimizi her alanda geliştireceğiz. Özellikle burada Türk firmalarının sayısı 1300'ü geçti. Türk firmalarına verdikleri destek için Cezayir devleti ve hükümetine teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, görüşmede bölgesel ve uluslararası konuların da ele alındığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün Libya, Tunus, Sahel bölgesi ve Afrika gibi bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduk. Memnuniyetle söylemek isterim ki bu konularda Cezayir ile Türkiye'nin görüşleri örtüşüyor. Bölgenin barış ve istikrarı için Cezayir'in oynadığı rolü çok önemli ve faydalı buluyoruz. Tüm bahsettiğimiz bu konularda birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Lamamra ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Lamamra ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Lamamra ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Lamamra ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Lamamra ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Lamamra ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Lamamra ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Lamamra ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Lamamra ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Lamamra ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, sel bölgesindeki son durumu paylaştı: 58 can kaybımız, 77 kayıp ihbarımız var 23:11 Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, sel bölgesindeki son durumu paylaştı: 58 can kaybımız, 77 kayıp ihbarımız var Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı 22:27 Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı Afganistan'da 2 şehir merkezi daha Taliban kontrolüne geçti, Mareşal Raşid Dostum ülkeden kaçtı 21:19 Afganistan'da 2 şehir merkezi daha Taliban kontrolüne geçti, Mareşal Raşid Dostum ülkeden kaçtı
Nefes kesen maçta Erol Bulut'un takımı Gaziantep, Karagümrük'e 3-2 kaybetti 21:09 Nefes kesen maçta Erol Bulut'un takımı Gaziantep, Karagümrük'e 3-2 kaybetti Bizim Çocuklar paramparça oldu! Eski hocaları Galtier'in çalıştırdığı Nice, Lille'e fark attı 19:54 Bizim Çocuklar paramparça oldu! Eski hocaları Galtier'in çalıştırdığı Nice, Lille'e fark attı ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı 18:13 ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı
Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı 15:35 Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı Oyuncu Levent Ülgen, hakkında yapılan yalan haberlere sert çıktı: Bunu yapmak ahlaksızlık ve sorumsuzluktur 14:43 Oyuncu Levent Ülgen, hakkında yapılan yalan haberlere sert çıktı: Bunu yapmak ahlaksızlık ve sorumsuzluktur

Son Dakika Haberleri
17:54 Fenerbahçe'nin yeni ismi Min-Jae Kim, savunmadaki yeni partneri Szalai ve takım arkadaşlarıyla tanıştı
17:47 Kahramanmaraş'ta 8 kişinin yaşamını yitirdiği uçağın düşme anı kamerada
17:11 Damatlık ve gelinlik yerine Galatasaray forması giydiler
16:57 "Soğuk Çay" tartışması kanlı bitti! İşletme sahibi, tartıştığı kadını öldürdü
16:52 Üst geçidi kullanmadığı için Cuma namazına giderken hayatını kaybetti!
16:46 Messi'nin burnunu sildiği peçete satışa çıktı! Değeri 1 milyon Arjantin pesosu (10 bin dolar)
16:44 Kahramanmaraş'ta düşen uçak alev alev yandı! Görüntüler helikopter kamerasında
16:33 Min-Jae Kim transferi sonrası Fenerbahçe, Güney Kore gündeminde!
16:17 Bergen'i kimin canlandıracağı sonunda belli oldu! Bergen filminin yeni başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah oldu
16:16 Manchester United beğeni topladı! Bruno 60 dakikada 3 gol attı, Pogba 68 dakikada 4 asist yaptı
Kaçırdığı sevgilisiyle yürürken ailesine denk geldi! Linç edilmekten polis kurtardı Kaçırdığı sevgilisiyle yürürken ailesine denk geldi! Linç edilmekten polis kurtardı         
00:01
Uçak kazasında kahreden detay! Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş Uçak kazasında kahreden detay! Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş         
22:30
Rüzgar Erkoçlar ameliyat sürecini ilk kez anlattı: Sudan çıkmış balığa döndüm Rüzgar Erkoçlar ameliyat sürecini ilk kez anlattı: Sudan çıkmış balığa döndüm         
22:14
Sel mağduru vatandaşlar yıkımın büyük olmasının nedenini anlattı: Tomruklar füze gibi evleri deldi Sel mağduru vatandaşlar yıkımın büyük olmasının nedenini anlattı: Tomruklar füze gibi evleri deldi         
21:10
Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi         
21:08
Hafta içi İstanbul'a gelecek Batshuayi'nin Beşiktaş'a 1 yıllık maliyeti 5.4 milyon euro Hafta içi İstanbul'a gelecek Batshuayi'nin Beşiktaş'a 1 yıllık maliyeti 5.4 milyon euro         
18:54
"Soğuk Çay" tartışması kanlı bitti! İşletme sahibi, tartıştığı kadını öldürdü         
16:57
Galatasaray Başkanı Burak Elmas sözünü yerine getiriyor! Kulübe 100 milyon dolar verecek sponsoru buldu Galatasaray Başkanı Burak Elmas sözünü yerine getiriyor! Kulübe 100 milyon dolar verecek sponsoru buldu         
14:54
Arife öğretmeni öldüren katil zanlısı cezaevinde felç geçirdi Arife öğretmeni öldüren katil zanlısı cezaevinde felç geçirdi         
14:35
Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu         
14:35
En Son Babalar Duyar dizisinin çocuk oyuncusu büyüdü! Jale Azaklı Özkan anne oldu En Son Babalar Duyar dizisinin çocuk oyuncusu büyüdü! Jale Azaklı Özkan anne oldu         
12:19
Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar         
12:17
Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti         
11:33
Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi         
11:09
Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi         
10:51
Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun         
09:42
Eğlenmeye gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu Eğlenmeye gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu         
08:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2021 05:09:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Lamamra ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement