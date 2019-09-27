Çavuşoğlu, Bolivya Dışişleri Bakanı Rodriguez ile bir araya geldi - NEW
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bolivya Dışişleri Bakanı Diego Pary Rodriguez Görüşmeden detaylar Ülkeler arası anlaşma imzalanması NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bolivya Dışişleri Bakanı Diego Pary Rodriguez ile bir araya geldi ve ülkeler arası anlaşma imzaladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:41 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Bolivya Dışişleri Bakanı Diego Pary Rodriguez
Görüşmeden detaylar
Ülkeler arası anlaşma imzalanması
NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bolivya Dışişleri Bakanı Diego Pary Rodriguez ile bir araya geldi ve ülkeler arası anlaşma imzaladı.
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