Çavuşoğlu, Bolivya Dışişleri Bakanı Rodriguez ile bir araya geldi - NEW

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Bolivya Dışişleri Bakanı Diego Pary Rodriguez

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Ülkeler arası anlaşma imzalanması

NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bolivya Dışişleri Bakanı Diego Pary Rodriguez ile bir araya geldi ve ülkeler arası anlaşma imzaladı.