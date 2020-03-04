Çavuşoğlu-Borrell görüşmesi (1) - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. (2)