Çavuşoğlu-Borrell görüşmesi (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu-Borrell görüşmesi (1) - Son Dakika

Çavuşoğlu-Borrell görüşmesi (1)

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. (2)

Çavuşoğlu-Borrell görüşmesi (1)

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:05 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meclis'teki kapalı İdlib oturumu sona erdi
Yunanistan'a desteğe giden Charles Michel Türkiye'ye geliyor Hollandalı Bakan yardımcısı: Türkiye mülteciler için para istiyorsa, hayır demeyeceğiz AB kurumlarından Avrupa Savunma Ajansı'nda ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Son Dakika Haberleri
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları
18:13 Fındığın faydaları nelerdir? Fındık neye iyi gelir
18:13 Karabaş otu faydaları nelerdir? Karabaş otu çayı neye iyi gelir?
18:13 İğdenin faydaları nelerdir? İğde neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 19:21:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çavuşoğlu-Borrell görüşmesi (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]