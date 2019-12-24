Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in yeni Dışişleri Bakanı Turkovic'i kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in yeni Dışişleri Bakanı Turkovic'i kutladı - Son Dakika

Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in yeni Dışişleri Bakanı Turkovic'i kutladı

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in göreve yeni başlayan Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic'i tebrik etti.

Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in yeni Dışişleri Bakanı Turkovic'i kutladı, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in göreve yeni başlayan Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic'i tebrik etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı ve Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı Turkovic ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, görüşmede, yeni görevi dolayısıyla mevkidaşı Turkovic'i kutladı.

Dışişleri Bakanlığı da dün yaptığı yazılı açıklamada, Bosna Hersek'te Ekim 2018'de düzenlenen genel seçimlerin ardından kurulan yeni hükümete başarı dileğinde bulunmuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna - Hersek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:06 Kaynak: AA
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