Çavuşoğlu, Bosna Hersek ve Hırvatistan Dışişleri Bakanları ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, Bosna Hersek ve Hırvatistan Dışişleri Bakanları ile görüştü
06.11.2020 17:49
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ve Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grliç Radman ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ve Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grliç Radman ile görüştü.
Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic ve Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman ile Üçlü Danışma Mekanizması toplantısında bir araya geldi.
Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından, "Ekonomik, siyasal ve kültürel bağlarımızı güçlendireceğiz. Çok taraflı işbirliğiyle bölgedeki istikrar ve refahın artması için çalışıyoruz." paylaşımı yaptı.
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