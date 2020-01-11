Çavuşoğlu - Botchwey ortak basın toplantısı (1) - Son Dakika

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Çavuşoğlu - Botchwey ortak basın toplantısı (1)
6 saat önce
İmza Töreninden görün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 03:02 Kaynak: AA
İmza Töreninden görün
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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