Çavuşoğlu - Botchwey ortak basın toplantısı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu - Botchwey ortak basın toplantısı (2) - Son Dakika

Çavuşoğlu - Botchwey ortak basın toplantısı (2)

6 saat önce

Salondan görüntüler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Salondan görüntüler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu - Botchwey ortak basın toplantısı (2)

Mevlüt Çavuşoğlu, Gana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 03:21 Kaynak: AA
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