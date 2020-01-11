Çavuşoğlu - Botchwey ortak basın toplantısı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu - Botchwey ortak basın toplantısı (3) - Son Dakika

Çavuşoğlu - Botchwey ortak basın toplantısı (3)

6 saat önce

Salondan görüntüler Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey'in açıklamaları İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Salondan görüntüler

Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey'in açıklamaları İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu - Botchwey ortak basın toplantısı (3)

Mevlüt Çavuşoğlu, Gana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 03:24 Kaynak: AA
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