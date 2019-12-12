Çavuşoğlu - Bourita görüşmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu - Bourita görüşmesi - Son Dakika

Çavuşoğlu - Bourita görüşmesi

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile görüşmesi RABAT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fas'ın başkenti Rabat'ta Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile görüşmesi RABAT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fas'ın başkenti Rabat'ta Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile görüştü.

Çavuşoğlu - Bourita görüşmesi

Mevlüt Çavuşoğlu, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 07:07 Kaynak: AA
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