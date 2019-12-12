Çavuşoğlu - Bourita görüşmesi - Son Dakika

Çavuşoğlu - Bourita görüşmesi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile görüşmesi RABAT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fas'ın başkenti Rabat'ta Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 07:07 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile görüşmesi RABAT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fas'ın başkenti Rabat'ta Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile görüştü.
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