Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Böyle bir zamanda nereden gelirse gelsin hiçbir yaptırım veya tehdit kabul edilemez"
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Böyle bir zamanda nereden gelirse gelsin hiçbir yaptırım veya tehdit kabul edilemez'

Çavuşoğlu: "Böyle bir zamanda nereden gelirse gelsin hiçbir yaptırım veya tehdit kabul edilemez"

2 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması TBMM - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması TBMM - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin konuştu. (5)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Varoluşsal milli güvenlik menfaatlerimizin korunması söz konusu iken diğer bütün mülahazalar teferruattır. Böyle bir zamanda nereden gelirse gelsin hiçbir yaptırım veya tehdit kabul edilemez ve bizim kararlılığımızı etkilemez."

Çavuşoğlu: Böyle bir zamanda nereden gelirse gelsin hiçbir yaptırım veya tehdit kabul edilemez

Barış Pınarı Harekatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:40 Kaynak: AA
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