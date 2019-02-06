Çavuşoğlu, Brezilyalı Mevkidaşı Araujo ile Görüştü

- Çavuşoğlu, Brezilyalı mevkidaşı Araujo ile görüştüWASHINGTON - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilyalı mevkidaşı Ernesto Araujo ile görüştü.

- Çavuşoğlu, Brezilyalı mevkidaşı Araujo ile görüştü



WASHINGTON - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilyalı mevkidaşı Ernesto Araujo ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Washington'da, Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo ile görüştü.

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