Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Brezilyalı Mevkidaşı Araujo ile Görüştü

Çavuşoğlu, Brezilyalı Mevkidaşı Araujo ile Görüştü

5 dakika önce

- Çavuşoğlu, Brezilyalı mevkidaşı Araujo ile görüştüWASHINGTON - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilyalı mevkidaşı Ernesto Araujo ile görüştü.

Çavuşoğlu, Brezilyalı Mevkidaşı Araujo ile Görüştü, System.String[]
- Çavuşoğlu, Brezilyalı mevkidaşı Araujo ile görüştü

WASHINGTON - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilyalı mevkidaşı Ernesto Araujo ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Washington'da, Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo ile görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:03 Kaynak: İHA

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