Çavuşoğlu, Brezilyalı Mevkidaşı Araujo ile Görüştü
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- Çavuşoğlu, Brezilyalı mevkidaşı Araujo ile görüştüWASHINGTON - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilyalı mevkidaşı Ernesto Araujo ile görüştü.
- Çavuşoğlu, Brezilyalı mevkidaşı Araujo ile görüştü
WASHINGTON - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilyalı mevkidaşı Ernesto Araujo ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Washington'da, Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo ile görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:03 Kaynak: İHA
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