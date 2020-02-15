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Çavuşoğlu, "Bridging Troubled Waters: De-escalation in the Gulf" başlıklı panelde konuştu
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması MÜNİH - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da düzenlenen 56. Münih Güvenlik Konferansı'nda "Bridging Troubled Waters: De-escalation in the Gulf" başlıklı panelde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:39 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması MÜNİH - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da düzenlenen 56. Münih Güvenlik Konferansı'nda "Bridging Troubled Waters: De-escalation in the Gulf" başlıklı panelde konuştu.
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