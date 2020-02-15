Çavuşoğlu, "Bridging Troubled Waters: De-escalation in the Gulf" başlıklı panelde konuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, 'Bridging Troubled Waters: De-escalation in the Gulf' başlıklı panelde konuştu - Son Dakika

Çavuşoğlu, "Bridging Troubled Waters: De-escalation in the Gulf" başlıklı panelde konuştu

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması MÜNİH - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da düzenlenen 56. Münih Güvenlik Konferansı'nda "Bridging Troubled Waters: De-escalation in the Gulf" başlıklı panelde konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması MÜNİH - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da düzenlenen 56. Münih Güvenlik Konferansı'nda "Bridging Troubled Waters: De-escalation in the Gulf" başlıklı panelde konuştu.

Çavuşoğlu, Bridging Troubled Waters: De-escalation in the Gulf başlıklı panelde konuştu

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Münih, Gulf, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:39 Kaynak: AA
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