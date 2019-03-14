Çavuşoğlu, Brüksel'de, Suriye Konulu Dışişleri Bakanları Oturumuna Katılacak
1 saat önce
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 12-14 Mart tarihlerinde Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler eşbaşkanlığında Brüksel'de yapılacak olan Suriye konulu III. Brüksel Konferansı'nın 14 Mart günü gerçekleştirilecek Dışişleri Bakanları Oturumuna katılacağı açıklandı.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'nun, 12- 14 Mart
tarihlerinde Avrupa Birliği
ve Birleşmiş Milletler
eşbaşkanlığında Brüksel
'de yapılacak olan Suriye
konulu III. Brüksel Konferansı'nın 14 Mart günü gerçekleştirilecek Dışişleri Bakanları Oturumuna katılacağı açıklandı. Dışişleri Bakanlığı
'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: "Konferansta, başta ülkemiz olmak üzere, Suriyelilere evsahipliği yapan ülkelere ve Suriye ihtilafına BM
kolaylaştırıcılığında siyasi çözüm bulunması amacıyla yürütülen çabalara destek verilmesi öngörülmektedir. Konferans, Suriye'ye ve bölge ülkelerine yönelik temel mali taahhüt platformu olma niteliğini taşımakta olup, donör ülkeler önümüzdeki döneme yönelik mali katkılarını da açıklayacaklardır. Konferans çerçevesinde, ülkemizin geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik yardımları hakkında ayrıntılı bilgi verilecek, bu vesileyle yük ve sorumluluk paylaşımı çerçevesinde, uluslararası toplumdan beklentilerimiz dile getirilecektir. Sayın Bakanımız, konferans vesilesiyle muhataplarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir."
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:01 Kaynak: DHA
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