Çavuşoğlu, Brüksel'de Türkiye Güzellikleri Sergisi'nin açılışını yaptı - Son Dakika
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Çavuşoğlu, Brüksel'de Türkiye Güzellikleri Sergisi'nin açılışını yaptı

06.04.2022 20:19
Çavuşoğlu, Brüksel'de Türkiye Güzellikleri Sergisi'nin açılışını yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin Türkiye Güzellikleri Sergisi'nin açılışını yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin Türkiye Güzellikleri Sergisi'nin açılışını yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin Türkiye Güzellikleri Sergisi'nin açılışını yaptı. Çavuşoğlu açılışta yaptığı konuşmada, "Sergi Türkiye'nin doğal güzelliklerini ve yüzyıllara dayanan birlikte yaşam kültürünün yansıtıyor. Bu sergiyi ilk kez geçen ay 2'nci Antalya Diplomasi Forumu'nda dijital olarak gerçekleştirdik. 75 ülkeden ve 40 uluslararası örgütten binlerce katılımcı sergimizi çok beğendi" dedi.

Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini sanatlarıyla birleştiren foto muhabirlere ve sergiye ev sahipliği yapan TOBB Brüksel Temsilciliği ile emeği geçen herkes teşekkür etti.

Çavuşoğlu, Brüksel'de Türkiye Güzellikleri Sergisi'nin açılışını yaptı
Çavuşoğlu, Brüksel'de Türkiye Güzellikleri Sergisi'nin açılışını yaptı

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Brüksel'de Türkiye Güzellikleri Sergisi'nin açılışını yaptı - Son Dakika


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