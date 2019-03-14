Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Brüksel'de Yunan Mevkidaşıyla Bir Araya Geldi

Çavuşoğlu, Brüksel'de Yunan Mevkidaşıyla Bir Araya Geldi

51 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Georgios Katrougalos ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Brüksel'de Yunan Mevkidaşıyla Bir Araya Geldi, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Georgios Katrougalos ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos ile ülkelerimiz arasındaki ilişkileri her alanda geliştirmeye yönelik görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Çavuşoğlu, "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansı ile Türkiye- AB Ortaklık Konseyi'ne katılmak için Brüksel'de bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:17 Kaynak: AA

Belçika, Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzonspor'un Performansından Memnun Kalmadığı İçin Gönderdiği Theo Bongonda'yı 6 Kulüp İstiyor Mansur Yavaş'a Dava Açan Necmettin Kesgin'in Avukatı Davadan Çekildi

Yeni Satın Aldığı Otomobiliyle Kaza Yaptı, Kaskosunu Sordu Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Harekete Geçti: Momo'ya Karşı 8 Önlem
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 01:08:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Brüksel'de Yunan Mevkidaşıyla Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]