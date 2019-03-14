Çavuşoğlu, Brüksel'de Yunan Mevkidaşıyla Bir Araya Geldi
51 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Georgios Katrougalos ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Yunan mevkidaşı Georgios Katrougalos ile Belçika
'nın başkenti Brüksel
'de bir araya geldi.
Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, "Yunanistan Dışişleri Bakanı
Georgios Katrougalos ile ülkelerimiz arasındaki ilişkileri her alanda geliştirmeye yönelik görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Çavuşoğlu, "Suriye
ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansı ile Türkiye- AB
Ortaklık Konseyi'ne katılmak için Brüksel'de bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:17 Kaynak: AA
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