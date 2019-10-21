Çavuşoğlu: 'Bu Bir Ateşkes Değil Ara Verme'

ABD Başkanı Mike Pence'in basın toplantısının hemen ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Barış Pınarı Harekatı'na ara verildiğini açıkladı. Çavuşoğlu, "Bu bir ateşkes değildir. Ateşkes iki meşru taraf arasında yapılır. Terör unsurları çıktıktan sonra operasyon duracaktır" dedi