Çavuşoğlu: 'Bu Bir Ateşkes Değil Ara Verme'
2 saat önce
ABD Başkanı Mike Pence'in basın toplantısının hemen ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Barış Pınarı Harekatı'na ara verildiğini açıkladı.
ABD Başkanı Mike Pence'in basın toplantısının hemen ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Barış Pınarı Harekatı'na ara verildiğini açıkladı. Çavuşoğlu, "Bu bir ateşkes değildir. Ateşkes iki meşru taraf arasında yapılır. Terör unsurları çıktıktan sonra operasyon duracaktır" dedi
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:01
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