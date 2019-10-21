Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: 'Bu Bir Ateşkes Değil Ara Verme'
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Bu Bir Ateşkes Değil Ara Verme'

Çavuşoğlu: 'Bu Bir Ateşkes Değil Ara Verme'

2 saat önce

ABD Başkanı Mike Pence'in basın toplantısının hemen ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Barış Pınarı Harekatı'na ara verildiğini açıkladı.

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ABD Başkanı Mike Pence'in basın toplantısının hemen ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Barış Pınarı Harekatı'na ara verildiğini açıkladı. Çavuşoğlu, "Bu bir ateşkes değildir. Ateşkes iki meşru taraf arasında yapılır. Terör unsurları çıktıktan sonra operasyon duracaktır" dedi

Çavuşoğlu: 'Bu Bir Ateşkes Değil Ara Verme'

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pence, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:01 
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