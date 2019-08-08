Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Bu çalışmanın Münbiç Yol Haritası'na dönüşmesine müsaade etmeyeceğiz."
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Çavuşoğlu: "Bu çalışmanın Münbiç Yol Haritası'na dönüşmesine müsaade etmeyeceğiz."

1 saat önce

Çavuşoğlu: "Bu çalışmanın Münbiç Yol Haritası'na dönüşmesine müsaade etmeyeceğiz.

Çavuşoğlu:
Çavuşoğlu: "Bu çalışmanın Münbiç Yol Haritası'na dönüşmesine müsaade etmeyeceğiz." - ANKARA
Münbiç, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:38 Kaynak: İHA
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