Son Dakika › Güncel › Çavuşoğlu: 'Bu gece ilan edilecek İdlib'deki ateşkes inşallah kalıcı olur' - Son Dakika
Çavuşoğlu: "Bu gece ilan edilecek İdlib'deki ateşkes inşallah kalıcı olur"
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:39 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Son Dakika Umman'ın yeni Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur görevine başladı Bakan Selçuk: 9 ilacı daha geri ödeme listesine aldık Son Dakika: Ryan Babel, sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandı Libya Başbakanı Sarrac, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek