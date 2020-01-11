Çavuşoğlu: "Bu gece ilan edilecek İdlib'deki ateşkes inşallah kalıcı olur" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Bu gece ilan edilecek İdlib'deki ateşkes inşallah kalıcı olur' - Son Dakika

Çavuşoğlu: "Bu gece ilan edilecek İdlib'deki ateşkes inşallah kalıcı olur"

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu: Bu gece ilan edilecek İdlib'deki ateşkes inşallah kalıcı olur

Mevlüt Çavuşoğlu, Gana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:39 Kaynak: AA
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