Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, "Bu harekat bölgenin istikrarı ve güvenliği için önemli bir harekat"
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, 'Bu harekat bölgenin istikrarı ve güvenliği için önemli bir harekat'

Çavuşoğlu, "Bu harekat bölgenin istikrarı ve güvenliği için önemli bir harekat"

18 dakika önce

Dışişileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu harekat bölgenin istikrarı ve güvenliği için önemli bir harekat olacak.

Çavuşoğlu,

Dışişileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu harekat bölgenin istikrarı ve güvenliği için önemli bir harekat olacak. Ayrıca bölgedeki göçmenlerin de gönüllü bir şekilde bu bölgeye dönmesi mümkün olacak. Bizim buradaki tek hedefimiz teröristlerdir" dedi.

(İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:05 Kaynak: İHA
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