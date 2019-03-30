Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Bu Seçimde Zillet İttifakı Değil Cumhur İttifakı Diyecek Alanya'lılar"

Çavuşoğlu: "Bu Seçimde Zillet İttifakı Değil Cumhur İttifakı Diyecek Alanya'lılar"

1 saat önce

- Alanya ilçesinde MHP Seçim Ofisinde düzenlenen miting Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi ve vatandaşları selamlaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde MHP Seçim Ofisinde düzenlenen geniş...

- Alanya ilçesinde MHP Seçim Ofisinde düzenlenen miting
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi ve vatandaşları selamlaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde MHP Seçim Ofisinde düzenlenen geniş katılımlı toplantıya katılarak konuşma yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:27 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, MHP, Alanya, Güncel
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