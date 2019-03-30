Çavuşoğlu: "Bu Seçimde Zillet İttifakı Değil Cumhur İttifakı Diyecek Alanya'lılar"
1 saat önce
- Alanya ilçesinde MHP Seçim Ofisinde düzenlenen miting Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi ve vatandaşları selamlaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde MHP Seçim Ofisinde düzenlenen geniş...
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:27 Kaynak: AA
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