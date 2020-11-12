Çavuşoğlu: "Bu süreçten Minsk üçlüsünün ders çıkarması gerekiyor, özellikle Fransa'nın. Ateşkesten sonra bile taraflı açıklamalar yapıyorlar" - Son Dakika

Çavuşoğlu: "Bu süreçten Minsk üçlüsünün ders çıkarması gerekiyor, özellikle Fransa'nın. Ateşkesten sonra bile taraflı açıklamalar yapıyorlar"
12.11.2020 09:33
Çavuşoğlu: "Bu süreçten Minsk üçlüsünün ders çıkarması gerekiyor, özellikle Fransa'nın.
Çavuşoğlu: "Bu süreçten Minsk üçlüsünün ders çıkarması gerekiyor, özellikle Fransa'nın. Ateşkesten sonra bile taraflı açıklamalar yapıyorlar"
Fransa, Minsk, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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