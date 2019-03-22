Çavuşoğlu: "Bu Terör Saldırısını Münferit Bir Vaka Olarak Görmek Akla Mantığa Uygun Değildir"
17 dakika önce
Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ve Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı, başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:01 Kaynak: AA
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