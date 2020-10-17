Çavuşoğlu: "Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir. İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek"
17.10.2020 09:39
Çavuşoğlu: "Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir.
Çavuşoğlu: "Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir. İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek"
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çavuşoğlu: 'Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir. İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek' - Son Dakika
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