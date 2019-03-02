Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Bugün 20 Ülkeyle Serbest Ticaret Anlaşmamız Var Ama 17 Ülkeyle de Müzakere Ediyoruz"

Çavuşoğlu: "Bugün 20 Ülkeyle Serbest Ticaret Anlaşmamız Var Ama 17 Ülkeyle de Müzakere Ediyoruz"

46 dakika önce

- Programdan detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması BURSA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün 20 ülkeyle serbest ticaret anlaşmamız var ama 17 ülkeyle de müzakere ediyoruz.

- Programdan detaylar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması BURSA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün 20 ülkeyle serbest ticaret anlaşmamız var ama 17 ülkeyle de müzakere ediyoruz. Yani Ekvador'dan tutun da Ukrayna'dan Japonya'ya, Tayland'a, Endonezya'ya kadar birçok ülkeyle çok sıkı müzakereler yapıyoruz. Ukrayna ile önümüzdeki günlerde imzalama imkanımız var, sona geldik. Japonya ile inşallah haziran ayında imzalayacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:36 Kaynak: AA

Ukrayna, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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