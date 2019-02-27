Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Bugün Avrupa'nın Önündeki En Büyük Problemlerden Bir Tanesi Öngörüsüzlük"

Çavuşoğlu: "Bugün Avrupa'nın Önündeki En Büyük Problemlerden Bir Tanesi Öngörüsüzlük"

49 dakika önce

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde "İnsani ve Girişimci Diplomasi" konferansında konuştu.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde "İnsani ve Girişimci Diplomasi" konferansında konuştu. -4-

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:10 Kaynak: AA

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