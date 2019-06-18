Çavuşoğlu: "Bugün dünyada sözü dinlenen bir ülkeyiz"
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Aksekililer Federasyonuna bağlı dernekler tarafından hazırlanan programa katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:20 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Antalya
Aksekililer Federasyonuna bağlı dernekler tarafından hazırlanan programa katıldı.
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