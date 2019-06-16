Çavuşoğlu: "Bugün S-400 ile ilgili ABD'nin dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil"
1 saat önce
- Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması HATAY - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği'nin açılışına katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 06:16 Kaynak: AA
- Dışişleri Bakanlığı Hatay
Temsilciliği
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'nun konuşması HATAY - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği'nin açılışına katıldı.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün S-400 ile ilgili ABD'nin dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil"
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