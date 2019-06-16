Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Bugün S-400 ile ilgili ABD'nin dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil"
Son Dakika Güncel Haber

Çavuşoğlu: "Bugün S-400 ile ilgili ABD'nin dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil"

1 saat önce

- Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması HATAY - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği'nin açılışına katıldı.

- Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması HATAY - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği'nin açılışına katıldı.
(3)
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün S-400 ile ilgili ABD'nin dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil"
Çavuşoğlu: Bugün S-400 ile ilgili ABD'nin dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 06:16 Kaynak: AA
Hatay, Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 mesajı: Burası kasaba devleti değil THY uçağında korku dolu anlar! Oksijen tüpüyle kokpite saldırdı Diyarbakır'da askeri personelin kaçırılması olayının şüphelisi yakalandı Kimliğini unutan ve kaybeden öğrencilerin imdadına polis yetişti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 20:10:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Bugün S-400 ile ilgili ABD'nin dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]