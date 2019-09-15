Çavuşoğlu: "Bugünkü açıklamamızdan rahatsız olanlar Filistinli kardeşlerimizi katlediyor, alçakça...
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Çavuşoğlu: "Bugünkü açıklamamızdan rahatsız olanlar Filistinli kardeşlerimizi katlediyor, alçakça devlet terörizmi uyguluyor bir de utanmadan Cumhurbaşkanımıza saldırmaya yelteniyor"
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:24 Kaynak: AA
Çavuşoğlu: "Bugünkü açıklamamızdan rahatsız olanlar Filistinli kardeşlerimizi katlediyor, alçakça devlet terörizmi uyguluyor bir de utanmadan Cumhurbaşkanımıza saldırmaya yelteniyor"
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