Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Bugünkü açıklamamızdan rahatsız olanlar Filistinli kardeşlerimizi katlediyor, alçakça...
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Çavuşoğlu: "Bugünkü açıklamamızdan rahatsız olanlar Filistinli kardeşlerimizi katlediyor, alçakça...

22 dakika önce

Çavuşoğlu: "Bugünkü açıklamamızdan rahatsız olanlar Filistinli kardeşlerimizi katlediyor, alçakça devlet terörizmi uyguluyor bir de utanmadan Cumhurbaşkanımıza saldırmaya yelteniyor"

Çavuşoğlu:

Çavuşoğlu: "Bugünkü açıklamamızdan rahatsız olanlar Filistinli kardeşlerimizi katlediyor, alçakça devlet terörizmi uyguluyor bir de utanmadan Cumhurbaşkanımıza saldırmaya yelteniyor"

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:24 Kaynak: AA
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