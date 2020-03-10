Çavuşoğlu: "Bugünün şartları 2016'daki göçmenlerin ihtiyaçlarından farklı. Yeni şartlar... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Bugünün şartları 2016'daki göçmenlerin ihtiyaçlarından farklı. Yeni şartlar... - Son Dakika

Çavuşoğlu: "Bugünün şartları 2016'daki göçmenlerin ihtiyaçlarından farklı. Yeni şartlar...

7 saat önce

Çavuşoğlu: "Bugünün şartları 2016'daki göçmenlerin ihtiyaçlarından farklı. Yeni şartlar çerçevesinde neler yapabiliriz, (AB ile) bunları konuşacağız"

Çavuşoğlu:

Çavuşoğlu: "Bugünün şartları 2016'daki göçmenlerin ihtiyaçlarından farklı. Yeni şartlar çerçevesinde neler yapabiliriz, (AB ile) bunları konuşacağız"

Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:52 Kaynak: AA
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