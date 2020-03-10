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Çavuşoğlu: "Bugünün şartları 2016'daki göçmenlerin ihtiyaçlarından farklı. Yeni şartlar...
7 saat önce
Çavuşoğlu: "Bugünün şartları 2016'daki göçmenlerin ihtiyaçlarından farklı. Yeni şartlar çerçevesinde neler yapabiliriz, (AB ile) bunları konuşacağız"
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:52 Kaynak: AA
Çavuşoğlu: "Bugünün şartları 2016'daki göçmenlerin ihtiyaçlarından farklı. Yeni şartlar çerçevesinde neler yapabiliriz, (AB ile) bunları konuşacağız"
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brüksel'de koronavirüs uyarısı: Tedbir alacağız Merkel'den Türkiye hamlesi: AB-Türkiye anlaşmasını yeni bir düzeye getirmek için her türlü çabayı göstereceğim Adana'da işçi servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 14 yaralı MEB, öğrencilere ve öğretmenlere koronavirüs uyarısında bulundu