Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu-Bukadum ortak basın toplantısı
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Çavuşoğlu-Bukadum ortak basın toplantısı

36 dakika önce

Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Türkiye'nin bölgedeki güvenliğini önemsediklerini ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan saygısını bir kez daha teyit ettiğini belirtti.

Çavuşoğlu-Bukadum ortak basın toplantısı, System.String[]

Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Türkiye'nin bölgedeki güvenliğini önemsediklerini ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan saygısını bir kez daha teyit ettiğini belirtti.

Bukadum, resmi ziyaret için Cezayir'de bulunan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi geçmişe dayandığına dikkati çeken Bukadum, Türkiye'nin Cezayir için önemli bir ortak olduğunu ve iki ülke arasındaki yıllık ticaret hacmini 4,5 milyar dolardan daha yüksek seviyelere çıkarmayı ümit ettiklerini dile getirdi.

Bukadum, Cezayir'in dış yatırımı artırmak için bir takım hukuki düzenlemeler yaptığını ifade ederek, Türk şirketlerinin de bu imkanlardan yararlanarak ülkesindeki iş fırsatlarını değerlendirmesini temenni ettiğini aktardı.

Türk şirketlerinin Cezayir'de yaklaşık 28 bin Cezayirliye istihdam sağladığına işaret eden Bukadum, yaklaşık 600 bin Cezayirlinin de Türkiye'yi turist olarak ziyaret ettiğini, iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirirken bu rakamlara bakmak gerektiğini söyledi.

Orta Doğu, Kuzey Afrika ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra Filistin konusunda da görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Bukadum, "Türk mevkidaşımla Suriye konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye'nin bölgedeki güvenliğini biz de aynı şekilde önemsiyoruz. Türk Dışişleri Bakanı, bizlere Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu bir kez daha teyit etti." şeklinde konuştu.

Bukadum, Çavuşoğlu ile Libya konusunda da fikir teatisinde bulunduklarını ifade ederek, "Türk mevkidaşım, Kuzey Afrika bölgesinde ve özellikle de Libya konusunda Cezayir'in oynadığı rolü önemsiyor." ifadesini kullandı.

Türkiye, Cezayir, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:22 Kaynak: AA
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