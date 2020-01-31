Çavuşoğlu, Bulgar mevkidaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu (1) - SOFYA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Bulgar mevkidaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu (1) - SOFYA - Son Dakika

Çavuşoğlu, Bulgar mevkidaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu (1) - SOFYA

6 saat önce

Zaharieva ortak basın toplantısı Çavuşoğlu'nun konuşması SOFYA - Resmi ziyaret amacıyla Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Ekaterina Zaharieva, heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Zaharieva ortak basın toplantısı

Çavuşoğlu'nun konuşması

SOFYA - Resmi ziyaret amacıyla Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Ekaterina Zaharieva, heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Bulgar mevkidaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu (1) - SOFYA

Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan, Sofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:45 Kaynak: AA
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