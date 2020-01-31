Son Dakika › Güncel › Çavuşoğlu, Bulgar mevkidaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu (1) - SOFYA - Son Dakika
Çavuşoğlu, Bulgar mevkidaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu (1) - SOFYA
6 saat önce
Zaharieva ortak basın toplantısı Çavuşoğlu'nun konuşması SOFYA - Resmi ziyaret amacıyla Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Ekaterina Zaharieva, heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:45 Kaynak: AA
Zaharieva ortak basın toplantısı
Çavuşoğlu'nun konuşması
SOFYA - Resmi ziyaret amacıyla Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Ekaterina Zaharieva, heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Son Dakika 2019 yılında Türkiye'ye en fazla turist Rusya'dan geldi Son Dakika: Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu ÖSYM'nin Twitter hesabından +18'lik hesabın takip edilmesi sosyal medyada gündem oldu