Çavuşoğlu Bulgar mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
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Çavuşoğlu Bulgar mevkidaşı ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgar mevkidaşı Ekaterina Zaharieva ile görüştü.

Çavuşoğlu Bulgar mevkidaşı ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgar mevkidaşı Ekaterina Zaharieva ile görüştü.

İkili ilişkiler, Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele almak üzere dün başkent Sofya'ya gelen Çavuşoğlu, bu sabah resmi temaslarına başladı.

Çavuşoğlu'nun ilk görüşmesi Dışişleri Bakanlığı'nda mevkidaşı Ekaterina Zaharieva ile oldu.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı basın bildirisinde, ziyaretin 2014 yılından beri bir Türkiye Dışişleri Bakanının Bulgaristan'a yaptığı ilk resmi ziyaret olduğu açıklandı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı basın bildirisinde, Türkiye'nin Bulgaristan'ın en büyük ticari ortaklarından biri konumunda olduğu vurgulandı. 2018'de ikili ticaret hacmi 4 milyar 174 milyon euro oldu. 2019'un ilk 9 aylık verileri ise, ticaret hacminin 3 milyar euruyu aştığını gösteriyor. Türkiye, Almanya, İtalya ve Romanya'dan sonra Bulgaristan'ın en büyük 4'üncü ihracat ortağıdır. İthalatta ise Almanya, Rusya, İtalya ve Romanya'dan sonra 5'inci büyüklükteki ticari partneri.

Ziyaretinin ilk gününde Türk iş insanlarıyla görüşmesinden sonra Bakan Çavuşoğlu da ticaretin önemini değerlendirdi ve Twitter hesabından " İş dünyası iki ülke arasındaki iş birliğinin gelişmesi için kilit öneme sahip. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da geliştirmeye kararlıyız. İkili ticaret hacmimizi 10 milyar euroya çıkarmak azmindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.


Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:49 Kaynak: DHA
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