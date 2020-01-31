Çavuşoğlu, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü - Son Dakika

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Çavuşoğlu, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü
21 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:55 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyareti kapsamında geldiği Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu ikili ilişkileri geliştirmek üzere Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi. - SOFYA
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