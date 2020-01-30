Çavuşoğlu, Bulgaristan'da - Son Dakika
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Çavuşoğlu, Bulgaristan'da

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyareti kapsamında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya gitti.

Çavuşoğlu, Bulgaristan'da, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyareti kapsamında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya gitti.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İlişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere komşumuz ve müttefikimiz Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dayız" ifadelerini kullandı.


Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan, Sofya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:39 Kaynak: DHA
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