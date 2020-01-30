Çavuşoğlu, Bulgaristan'da
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyareti kapsamında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya gitti.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:39 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyareti kapsamında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya gitti.
Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İlişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere komşumuz ve müttefikimiz Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dayız" ifadelerini kullandı.
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