Çavuşoğlu, Bulgaristan'da cami ve müftülüğü ziyaret etti - Son Dakika

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Çavuşoğlu, Bulgaristan'da cami ve müftülüğü ziyaret etti
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da müftülük ve cami ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:06 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da müftülük ve cami ziyaretinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili ilişkileri geliştirmek üzere geldiği Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da ziyaretlerini sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, TİKA'nın restorasyonunu yaptığı Banyabaşı Camii ve Bulgaristan Başmüftülük ziyaretinde bulunarak müftülerle sohbet etti. - SOFYA
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