Çavuşoğlu, Bulgaristan'da cami ve müftülüğü ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Politika Çavuşoğlu, Bulgaristan'da cami ve müftülüğü ziyaret etti - Son Dakika

Çavuşoğlu, Bulgaristan'da cami ve müftülüğü ziyaret etti

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da müftülük ve cami ziyaretinde bulundu.

Çavuşoğlu, Bulgaristan'da cami ve müftülüğü ziyaret etti, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da müftülük ve cami ziyaretinde bulundu.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili ilişkileri geliştirmek üzere geldiği Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da ziyaretlerini sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, TİKA'nın restorasyonunu yaptığı Banyabaşı Camii ve Bulgaristan Başmüftülük ziyaretinde bulunarak müftülerle sohbet etti. - SOFYA

Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan, Sofya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:06 Kaynak: İHA
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