Çavuşoğlu bulgaristan'ın türkiye'ye yönelik tutumundan memnunuz -1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu bulgaristan'ın türkiye'ye yönelik tutumundan memnunuz -1 - Son Dakika

Çavuşoğlu bulgaristan'ın türkiye'ye yönelik tutumundan memnunuz -1

6 saat önce

Çavuşoğlu Bulgaristan'ın Türkiye'ye yönelik tutumundan memnunuz.

Çavuşoğlu Bulgaristan'ın Türkiye'ye yönelik tutumundan memnunuz

Çavuşoğlu bulgaristan'ın türkiye'ye yönelik tutumundan memnunuz -1

Bulgaristan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:17 Kaynak: DHA
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