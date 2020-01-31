Çavuşoğlu bulgaristan'ın türkiye'ye yönelik tutumundan memnunuz -1 - Son Dakika

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Çavuşoğlu bulgaristan'ın türkiye'ye yönelik tutumundan memnunuz -1
6 saat önce
Çavuşoğlu Bulgaristan'ın Türkiye'ye yönelik tutumundan memnunuz. Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:17 Kaynak: DHA
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