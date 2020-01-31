Çavuşoğlu, Bulgaristan Ulusal Meclis Başkanı ile görüştü - Son Dakika

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Çavuşoğlu, Bulgaristan Ulusal Meclis Başkanı ile görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında geldiği Bulgaristan'da Ulusal Meclis Başkanı Sveta Karayançeva ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:33 Kaynak: DHA
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