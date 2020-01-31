Çavuşoğlu, Bulgaristan Ulusal Meclis Başkanı ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Bulgaristan Ulusal Meclis Başkanı ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, Bulgaristan Ulusal Meclis Başkanı ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında geldiği Bulgaristan'da Ulusal Meclis Başkanı Sveta Karayançeva ile görüştü.

Çavuşoğlu, Bulgaristan Ulusal Meclis Başkanı ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında geldiği Bulgaristan'da Ulusal Meclis Başkanı Sveta Karayançeva ile görüştü.

Görüntü Dökümü

--------------Çavuşoğlu, Karayançeva görüşmesi


Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis Başkanı, Bulgaristan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:33 Kaynak: DHA
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