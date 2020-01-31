Çavuşoğlu, bulgaristan ulusal meclis başkanı ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, bulgaristan ulusal meclis başkanı ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, bulgaristan ulusal meclis başkanı ile görüştü

6 saat önce

Çavuşoğlu, Bulgaristan Ulusal Meclis Başkanı ile görüştüBulgaristan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında geldiği Bulgaristan'da Ulusal Meclis Başkanı Sveta Karayançeva ile görüştü.

Çavuşoğlu, Bulgaristan Ulusal Meclis Başkanı ile görüştü

Bulgaristan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında geldiği Bulgaristan'da Ulusal Meclis Başkanı Sveta Karayançeva ile görüştü.

Çavuşoğlu, bulgaristan ulusal meclis başkanı ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis Başkanı, Bulgaristan, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:38 Kaynak: DHA
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