Çavuşoğlu, bulgaristan ulusal meclis başkanı ile görüştü - Son Dakika

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Çavuşoğlu, bulgaristan ulusal meclis başkanı ile görüştü
6 saat önce
Çavuşoğlu, Bulgaristan Ulusal Meclis Başkanı ile görüştüBulgaristan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında geldiği Bulgaristan'da Ulusal Meclis Başkanı Sveta Karayançeva ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:38 Kaynak: DHA
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