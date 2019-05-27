Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Bunların sadakati Türk milletine değil, Pensilvanya'daki FETÖ haininedir"

Çavuşoğlu: "Bunların sadakati Türk milletine değil, Pensilvanya'daki FETÖ haininedir"

1 saat önce

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrasya Yerel Yönetimler Birliğinin iftar programına katıldı.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrasya Yerel Yönetimler Birliğinin iftar programına katıldı.
Çavuşoğlu: Bunların sadakati Türk milletine değil, Pensilvanya'daki FETÖ haininedir
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 11:34 Kaynak: AA
Avrasya, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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