Çavuşoğlu: "Burada sadece YPG'lilerin çekilmesi değil, YPG'lilerin elindeki silahların alınması,...
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Çavuşoğlu: "Burada sadece YPG'lilerin çekilmesi değil, YPG'lilerin elindeki silahların alınması, sadece ellerindeki silahların alınması da yeterli değil, tüm muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi ve tahkimatların yıkılması dahil hepsi var."
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:12 Kaynak: AA
Çavuşoğlu: "Burada sadece YPG'lilerin çekilmesi değil, YPG'lilerin elindeki silahların alınması, sadece ellerindeki silahların alınması da yeterli değil, tüm muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi ve tahkimatların yıkılması dahil hepsi var."
Terör örgütü YPG'nin karargahına Rusya bayrağı asıldı Barış Pınarı Harekatı'nda 702 terörist etkisiz hale getirildi ABD ve Türkiye'nin Suriye konusunda anlaşmasıyla dolarda sert düşüş yaşandı Bakan Çavuşoğlu, akıllara gelen "Geri çekilen YPG'nin silahları ne olacak?" sorusunun cevabını verdi