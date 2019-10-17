Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Burada sadece YPG'lilerin çekilmesi değil, YPG'lilerin elindeki silahların alınması,...
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Burada sadece YPG'lilerin çekilmesi değil, YPG'lilerin elindeki silahların alınması,...

Çavuşoğlu: "Burada sadece YPG'lilerin çekilmesi değil, YPG'lilerin elindeki silahların alınması,...

1 saat önce

Çavuşoğlu: "Burada sadece YPG'lilerin çekilmesi değil, YPG'lilerin elindeki silahların alınması, sadece ellerindeki silahların alınması da yeterli değil, tüm muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi ve tahkimatların yıkılması dahil hepsi var."

Çavuşoğlu:

Çavuşoğlu: "Burada sadece YPG'lilerin çekilmesi değil, YPG'lilerin elindeki silahların alınması, sadece ellerindeki silahların alınması da yeterli değil, tüm muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi ve tahkimatların yıkılması dahil hepsi var."

YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:12 Kaynak: AA
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