Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Buralarda (Suriye'nin kuzeyi) nüfusun çoğunluğu Arap. Yönetimde Araplar olacak.
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Buralarda (Suriye'nin kuzeyi) nüfusun çoğunluğu Arap. Yönetimde Araplar olacak.

Çavuşoğlu: "Buralarda (Suriye'nin kuzeyi) nüfusun çoğunluğu Arap. Yönetimde Araplar olacak.

35 dakika önce

Çavuşoğlu: "Buralarda (Suriye'nin kuzeyi) nüfusun çoğunluğu Arap. Yönetimde Araplar olacak.

Çavuşoğlu:

Çavuşoğlu: "Buralarda ( Suriye'nin kuzeyi) nüfusun çoğunluğu Arap. Yönetimde Araplar olacak. Kürtler varsa onlar da yönetimde olacak."

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:26 Kaynak: AA
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