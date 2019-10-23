Çavuşoğlu: "Buralarda (Suriye'nin kuzeyi) nüfusun çoğunluğu Arap. Yönetimde Araplar olacak.
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Çavuşoğlu: "Buralarda (Suriye'nin kuzeyi) nüfusun çoğunluğu Arap. Yönetimde Araplar olacak.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:26 Kaynak: AA
Çavuşoğlu: "Buralarda ( Suriye'nin kuzeyi) nüfusun çoğunluğu Arap. Yönetimde Araplar olacak. Kürtler varsa onlar da yönetimde olacak."
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