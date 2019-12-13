Çavuşoğlu-Burita ortak basın toplantısı - Son Dakika

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde özellikle ticari alanda bazı engellerin nasıl kaldırılacağına dair konuları el aldıklarını söyledi.

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlik çerçevesinde Burita, Rabat'ta Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Burita, ortak öneme sahip bölgesel konuların yanı sıra Afrika ve bazı diğer bölgelerdeki yaşanan durumların değerlendirildiğini dile getirdi.

İki ülke arasındaki ortaklığın geliştirme yollarının da konuşulduğunu belirten Burita, iki ülke arasındaki ticaretin önünde duran engellerin kaldırılmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğunu kaydetti.