Çavuşoğlu-Burita ortak basın toplantısı - Son Dakika
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Çavuşoğlu-Burita ortak basın toplantısı

6 saat önce

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde özellikle ticari alanda bazı engellerin nasıl kaldırılacağına dair konuları el aldıklarını söyledi.

Çavuşoğlu-Burita ortak basın toplantısı, System.String[]

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde özellikle ticari alanda bazı engellerin nasıl kaldırılacağına dair konuları el aldıklarını söyledi.

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlik çerçevesinde Burita, Rabat'ta Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Burita, ortak öneme sahip bölgesel konuların yanı sıra Afrika ve bazı diğer bölgelerdeki yaşanan durumların değerlendirildiğini dile getirdi.

İki ülke arasındaki ortaklığın geliştirme yollarının da konuşulduğunu belirten Burita, iki ülke arasındaki ticaretin önünde duran engellerin kaldırılmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğunu kaydetti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:06 Kaynak: AA
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