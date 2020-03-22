Çavuşoğlu Burkina Fasolu mevkidaşıyla telefonda görüştü - Son Dakika

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Çavuşoğlu Burkina Fasolu mevkidaşıyla telefonda görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burkina Faso Dışişleri Bakanı Mamadou Alpha Barry ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burkina Faso Dışişleri Bakanı Mamadou Alpha Barry ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Burkina Fasolu mevkidaşıyla telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:44 Kaynak: AA
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