Çavuşoğlu Burkina Fasolu mevkidaşıyla telefonda görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Burkina Faso Dışişleri Bakanı Mamadou Alpha Barry ile telefon görüşmesi yaptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu

Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti