Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, burundi dışişleri bakanı ezechiel nibigira ile görüştü
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Çavuşoğlu, burundi dışişleri bakanı ezechiel nibigira ile görüştü

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burundi Dışişleri Bakanı Ezechiel Nibigira ile görüştü.

Çavuşoğlu, burundi dışişleri bakanı ezechiel nibigira ile görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burundi Dışişleri Bakanı Ezechiel Nibigira ile görüştü.

Görüntü Dökümü
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Bakanların tokalaşması
Görüşmeden görüntü


Mevlüt Çavuşoğlu, Burundi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:28 Kaynak: DHA
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