Çavuşoğlu, burundi dışişleri bakanı ezechiel nibigira ile görüştü
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burundi Dışişleri Bakanı Ezechiel Nibigira ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:28 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Burundi
Dışişleri Bakanı Ezechiel Nibigira ile görüştü.
Görüntü Dökümü
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Bakanların tokalaşması
Görüşmeden görüntü
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