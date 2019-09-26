Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, burundi dışişleri bakanı ezechiel nibigira ile görüştü
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Çavuşoğlu, burundi dışişleri bakanı ezechiel nibigira ile görüştü

1 saat önce

Çavuşoğlu, Burundi Dışişleri Bakanı Ezechiel Nibigira ile görüştüABD, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burundi Dışişleri Bakanı Ezechiel Nibigira ile görüştü.

Çavuşoğlu, Burundi Dışişleri Bakanı Ezechiel Nibigira ile görüştü

ABD, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burundi Dışişleri Bakanı Ezechiel Nibigira ile görüştü.

Çavuşoğlu, burundi dışişleri bakanı ezechiel nibigira ile görüştü

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Burundi, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:36 Kaynak: DHA
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